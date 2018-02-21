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Главные новости Югры
13:54  21 февраля 2018 1

В ХМАО таксист украл двери с чужого автомобиля, чтобы починить свой

Клипарт. ЯНАО , шашки, такси
Задержанному 21-летнему таксисту грозит до двух лет колонии за кражу дверейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала таксиста, который, чтобы починить собственный автомобиль, украл двери с чужого. До инцидента мужчина попал в аварию и таким образом хотел решить свою проблему. Жителю ХМАО теперь грозит до двух лет колонии.

По предварительным данным, в дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился местный житель с заявлением о хищении. Он рассказал, что припарковал свой ВАЗ-2112 под окнами дома, а на утро у машины не стало двух дверей с правой стороны. Вскоре полиция задержала 21-летнего таксиста.

«Установлено, что молодой человек работал в одной из фирм, оказывающих услуги по перевозке граждан. Ранее им было совершено ДТП, в результате которого произошло повреждение автомобиля. С его слов, он увидел припаркованную „двенадцатую“, отбуксировал ее, после чего снял двери и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 10 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО.

Ранее полиция поймала 17-летнего югорчанина, который украл из магазина сладостей на 47 тысяч рублей.

Иван Шестак
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