В ХМАО таксист украл двери с чужого автомобиля, чтобы починить свой

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала таксиста, который, чтобы починить собственный автомобиль, украл двери с чужого. До инцидента мужчина попал в аварию и таким образом хотел решить свою проблему. Жителю ХМАО теперь грозит до двух лет колонии.
По предварительным данным, в дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился местный житель с заявлением о хищении. Он рассказал, что припарковал свой ВАЗ-2112 под окнами дома, а на утро у машины не стало двух дверей с правой стороны. Вскоре полиция задержала 21-летнего таксиста.
«Установлено, что молодой человек работал в одной из фирм, оказывающих услуги по перевозке граждан. Ранее им было совершено ДТП, в результате которого произошло повреждение автомобиля. С его слов, он увидел припаркованную „двенадцатую“, отбуксировал ее, после чего снял двери и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 10 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО.
Ранее полиция поймала 17-летнего югорчанина, который украл из магазина сладостей на 47 тысяч рублей.