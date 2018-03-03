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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
05:16  03 марта 2018 0

Пушков поддержал прекращение поставки газа на Украину и дал совет «Газпрому»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков предложил отказаться от поставки газа в КиевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков назвал расторжение «Газпромом» контрактов с украинским «Нафтогазом» оправданным и назревшим флагом, а также дал совет российской госкомпании, как можно избавиться от судебных тяжб. Своим мнением политик поделился на странице в Twitter.

«Такой „покупатель“, как нынешняя Украина, — это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев — и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам ещё покажет бандерову мать», — написал Пушков.

В следующем сообщении сенатор рассказал, как можно перестать судиться с «Нафтогазом»: «Отказаться в итоге от поставок газа Киеву. Пусть за долги судятся с Киевом страны ЕС».

В среду, 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору двух компаний в отношении контракта на транзит газа и взыскал с «Газпромома» 2,56 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. После этого глава компании Алексей Миллер, как напоминает RT, заявил расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Сергей Демин
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