Пушков поддержал прекращение поставки газа на Украину и дал совет «Газпрому»

05:16 03 марта 2018 0

Алексей Пушков предложил отказаться от поставки газа в Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков назвал расторжение «Газпромом» контрактов с украинским «Нафтогазом» оправданным и назревшим флагом, а также дал совет российской госкомпании, как можно избавиться от судебных тяжб. Своим мнением политик поделился на странице в Twitter.

«Такой „покупатель“, как нынешняя Украина, — это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев — и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам ещё покажет бандерову мать», — написал Пушков.

В следующем сообщении сенатор рассказал, как можно перестать судиться с «Нафтогазом»: «Отказаться в итоге от поставок газа Киеву. Пусть за долги судятся с Киевом страны ЕС».

В среду, 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору двух компаний в отношении контракта на транзит газа и взыскал с «Газпромома» 2,56 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. После этого глава компании Алексей Миллер, как напоминает RT, заявил расторжении контрактов с «Нафтогазом».