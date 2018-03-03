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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
01:36  03 марта 2018 0

Порошенко призвал украинцев экономить газ под хештегом «прикрути»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко попросил украинцев экономить газФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к инициативе под хештегом #прикрути и призвал сограждан экономить газ. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — говорится в посте.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выступил с заявлением, что на пять дней Украина ограничивает потребление газа. В связи с этим генерирующие компании переведут на мазут, учебным учреждениям рекомендовано приостановить работу, а заводам следует пересмотреть производственные планы.

В пятницу, 2 марта, как напоминает «Национальная служба новостей», глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о решении расторгнуть контракты с украинским «Нафтогазом» по поставке и транзите газа, отметив, что российская компания не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины.

Сергей Демин
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