Порошенко призвал украинцев экономить газ под хештегом «прикрути»

01:36 03 марта 2018 0

Петр Порошенко попросил украинцев экономить газ Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к инициативе под хештегом #прикрути и призвал сограждан экономить газ. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — говорится в посте.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выступил с заявлением, что на пять дней Украина ограничивает потребление газа. В связи с этим генерирующие компании переведут на мазут, учебным учреждениям рекомендовано приостановить работу, а заводам следует пересмотреть производственные планы.

В пятницу, 2 марта, как напоминает «Национальная служба новостей», глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о решении расторгнуть контракты с украинским «Нафтогазом» по поставке и транзите газа, отметив, что российская компания не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины.