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04 марта 2018
03 марта 2018
07:12  04 марта 2018 0

Русская певица представит Эстонию на «Евровидении-2018». ВИДЕО

Оперная дива споет на итальянскомФото: скриншот видео Youtube

Оперная певица русского происхождения Элина Нечаева выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне от Эстонии. Она споет композицию на итальянском языке под названием La forza («Сила») эстонского композитора Михкеля Маттисена.

Нечаева набрала больше всего голосов телезрителей на отборе Eesti Laul (Песни Эстонии) в Таллине 3 марта. Текст песни написала сама исполнительница вместе с Ксенией Кучуковой, пишет RT. Певица назвала композицию синтезом оперной и электронной музыки, сообщает канал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на «Евровидении» прозвучит песня Филиппа Киркорова. Ее исполнит молодой коллектив из Молдавии «DoReDos».

Ольга Кулакова
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