Оперная дива споет на итальянском
Оперная певица русского происхождения Элина Нечаева выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне от Эстонии. Она споет композицию на итальянском языке под названием La forza («Сила») эстонского композитора Михкеля Маттисена.
Нечаева набрала больше всего голосов телезрителей на отборе Eesti Laul (Песни Эстонии) в Таллине 3 марта. Текст песни написала сама исполнительница вместе с Ксенией Кучуковой, пишет RT. Певица назвала композицию синтезом оперной и электронной музыки, сообщает канал 360.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на «Евровидении» прозвучит песня Филиппа Киркорова. Ее исполнит молодой коллектив из Молдавии «DoReDos».