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25 февраля 2018
20:06  25 февраля 2018 2

На «Евровидении» прозвучит песня Киркорова. «Обещаю — мы не подведем!»

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Киркоров написал песню для молодого коллектива, который выступит на «Евровидении»Фото: wikimedia.org

Группа «DoReDos» представит Молдавию на конкурсе «Евровидение-2018» в Португалии. Музыканты исполнят песню «My lucky day», которую написал Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

Выбор композиции был сделан в ходе национального отборочного конкурса в Молдавии. После победы песни Киркорова с поп-королем отечественной эстрады, приехавшим в Кишинев поддержать своих подопечных, встретился президент страны Игорь Додон. «Я уверен, что „DoReDos“ достойно представит нашу страну на „Евровидении“ в Португалии, продолжив серию своих успешных выступлений», — приводит слова президента ТАСС.

Как рассказали очевидцы, узнав о победе «DoReDoS» Киркоров не смог сдержать эмоций и расплакался от счастья. «Я счастлив, что моя песня „MY LUCKY DAY“ принесла Победу сегодня ребятам!.. Обещаю — мы не подведём! До встречи в Португалии!», — написал певец на своей странице в Instagram.

В прошлом году Молдавию на «Евровидении» представила группа Sunstroke Project с песней «Hey Mama», которая заняла третье место. В начале своей карьеры Киркоров уже участвовал в «Евровидении». В 1995 году он представил Россию на международном конкурсе с песней «Колыбельная для вулкана» и занял 17-е место.

Феликс Сорокин
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