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17:04  05 марта 2018 5

На Ямале вахтовикам запрещают ходить голыми и курить в туалетах. ФОТО

ЯНАО. Клипарт, газпром, ямал, газпромнефть, янао, холмистое, месторождение, вахта
Штраф за курение в туалете — 30 тысяч рублейФото: Максим Егоров © URA.RU

На предприятиях Крайнего Севера работникам вахтового метода запрещают курить в туалете. За нарушение данного правила грозят штрафом 30 тысяч рублей. Аналогичная сумма штрафа обещается за самовольное перекрытие отопления в помещениях. Кроме того, в общежитиях сотрудникам категорически запрещают находиться в обнаженном виде и даже в нижнем белье.

Фотографии с объявлениями о запретах и штрафах были опубликованы в telegram-канале «Мало Ямала». Большее число нареканий у администрации предприятий возникает относительно сушильных комнат. Работников призывают соблюдать чистоту и порядок в помещениях, не ставить обувь и не складывать вещи на нагревательные блоки во избежание возгорания, а также вовремя убирать вещи. «Разбросанные вещи и обувь будут утилизированы», — написано на одном из объявлений.

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Telegram-канал «Мало Ямала»

Отметим, что заработные платы сотрудников вахтовым методом могут достигать 90 тысяч рублей. Так, в Сети представлены вакансии на предприятии в ямальском поселке Сабетта. Бригадиру-монтажнику обещают зарплату 80 тысяч, стропальщику — 50 тысяч в месяц, водителю — до 90 тысяч рублей. Ранее в Нижневартовске пьяный вахтовик угнал маршрутку, потому что устал ждать водителя.

Иван Шестак
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