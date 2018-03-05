На предприятиях Крайнего Севера работникам вахтового метода запрещают курить в туалете. За нарушение данного правила грозят штрафом 30 тысяч рублей. Аналогичная сумма штрафа обещается за самовольное перекрытие отопления в помещениях. Кроме того, в общежитиях сотрудникам категорически запрещают находиться в обнаженном виде и даже в нижнем белье.
Фотографии с объявлениями о запретах и штрафах были опубликованы в telegram-канале «Мало Ямала». Большее число нареканий у администрации предприятий возникает относительно сушильных комнат. Работников призывают соблюдать чистоту и порядок в помещениях, не ставить обувь и не складывать вещи на нагревательные блоки во избежание возгорания, а также вовремя убирать вещи. «Разбросанные вещи и обувь будут утилизированы», — написано на одном из объявлений.
Отметим, что заработные платы сотрудников вахтовым методом могут достигать 90 тысяч рублей. Так, в Сети представлены вакансии на предприятии в ямальском поселке Сабетта. Бригадиру-монтажнику обещают зарплату 80 тысяч, стропальщику — 50 тысяч в месяц, водителю — до 90 тысяч рублей. Ранее в Нижневартовске пьяный вахтовик угнал маршрутку, потому что устал ждать водителя.