В Екатеринбурге четыре человека пострадали в дорожной аварии вечером 8 марта. Среди них трое детей: девочки трех, пяти и 12 лет.
В 21:20 водитель Toyota при движении по улице 40 лет Октября в сторону Кировградской не справился с управлением: машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Infinity, в которой находились дети. Об этом пишет паблик «Служба спасения Сова» «ВКонтакте» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Водитель Toyota 1963 года рождения доставлен в ГКБ №23 с ушибом тазобедренного сустава. За рулем Infinity находился 41-летний мужчина. Он пояснил, что ехал со скоростью 60 км/ч. Когда Toyota занесло, он пытался вывернуть, но избежать столкновения не удалось. Дети трех и пяти лет, находившиеся в детских креслах, получили ушибы. Девочка 12 лет была пристегнута штатным ремнем безопасности — у нее перелом ключицы.
Обе иномарки получили серьезные повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.