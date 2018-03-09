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Главные новости Свердловской области
09:55  09 марта 2018 0

Автомобиль в Екатеринбурге выскочил на встречку и спровоцировал ДТП. Пострадали взрослый и три ребенка. ФОТО

Водитель не справился с управлениемФото: паблик «Сова»

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в дорожной аварии вечером 8 марта. Среди них трое детей: девочки трех, пяти и 12 лет.

В 21:20 водитель Toyota при движении по улице 40 лет Октября в сторону Кировградской не справился с управлением: машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Infinity, в которой находились дети. Об этом пишет паблик «Служба спасения Сова» «ВКонтакте» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Водитель Toyota 1963 года рождения доставлен в ГКБ №23 с ушибом тазобедренного сустава. За рулем Infinity находился 41-летний мужчина. Он пояснил, что ехал со скоростью 60 км/ч. Когда Toyota занесло, он пытался вывернуть, но избежать столкновения не удалось. Дети трех и пяти лет, находившиеся в детских креслах, получили ушибы. Девочка 12 лет была пристегнута штатным ремнем безопасности — у нее перелом ключицы.

Обе иномарки получили серьезные повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Семен Гринберг
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