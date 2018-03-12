Тысячи зауральцев лишились субсидий на ЖКХ

Помощь на оплату коммуналки получило меньше жителей области
В 2017 году число зауральцев, которые получали субсидии на оплату ЖКХ, уменьшилось на восемь тысяч человек. Такую статистику приводит Свердловскстат. Всего поддержку получили 20,9 тысячи семей.
Субсидию на сумму 357,8 млн рублей получили в прошедшем году 207 тысяч человек — это почти четверть населения области. В среднем выплата на семью составила 1418,5 рубля, в расчете на одного человека — 582 рубля.
В 2016 году населению Курганской области выплатили 369 млн рублей, средний размер субсидии на одного пользователя составлял 543,5 рубля.