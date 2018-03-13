Координируют работу по подготовке голосования Игорь Прозоров (слева) и Андрей Жижин
Организаторы голосования за проекты программы «Комфортная среда», которое пройдет в Кургане и Шадринске в день выборов президента, 18 марта, заверили, что не потратят ни рубля из бюджета. По словам координатора проекта Игоря Прозорова, подготовка идет с помощью волонтеров на благотворительные пожертвования.
«Нам удается договариваться: типография бесплатно напечатала бюллетени, билборд в Кургане тоже повесили бесплатно. Урны для голосования нам тоже дали на время», — уточнил Прозоров в разговоре с «URA.RU». По его словам, также для волонтеров напечатают 200 брендированных футболок.
В рейтинговом голосовании примут 17 проектов. Десять, которые наберут наибольшее число голосов, будут реализованы в 2018 году.
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