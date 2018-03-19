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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
00:58  19 марта 2018 0

В штабе Путина поблагодарили Великобританию за высокую явку на выборах в России

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, кондрашов андрей
Кондрашов доволен явкой избирателейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Великобритания поспособствовала высокой явке на выборах президента, заявил пресс-секретарь штаба кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина Андрей Кондрашов. Он пояснил, что британцы, осыпая Россию обвинениями, не учли менталитета россиян, которые сплачиваются в таких ситуациях.

«В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, русский народ объединяется около центра силы. Сегодня это, безусловно, Путин. Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали», — цитирует Кондрашова «Интерфакс». Он добавил, что цифра явки оказалась выше ожидаемой на 8-10%.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Лондон объявил о выдворении 23 российских дипломатов и о бойкоте ЧМ-2018. Москва отрицает свою причастность к происшествию и призывает британцев приступить к взаимодействию по расследованию «дела Скрипаля», напоминает «URA.RU».

В президентской гонке в 2018 году приняли участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ксения Томашова
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