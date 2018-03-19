Снежный ураган помешал жителям Сургута отпраздновать победу Владимира Путина на выборах

В Сургуте из-за непогоды отменили праздничное мероприятие «Вперед, Россия». Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.
По его словам, решение приняли в последний момент — организаторы рассчитывали, что метель стихнет, однако ветер только усилился. Праздничный митинг «Вперед, Россия» должен был состояться на площади перед СурГУ, и его планировалось посвятить участию горожан в выборах президента страны, а также победе Владимира Путина. Предполагалось, что на этом мероприятии вспомнят и о годовщине присоединения Крыма к России.
В России 18 марта прошли выборы президента РФ. В Югре при явке почти в 70% более 76% проголосовавших избирателей отдали голоса за действующего главу государства Владимира Путина.
Как ранее сообщало «URA.RU», синоптики прогнозировали снежный шторм в нескольких уральских регионах. В Югре, в частности, 19 и 20 марта порывы ветра будут достигать до 26 метров в секунду. Ожидаются сильные снегопады, метели и заносы на дорогах.