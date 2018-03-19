{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Югры
12:57  19 марта 2018 0

Снежный ураган помешал жителям Сургута отпраздновать победу Владимира Путина на выборах

Метель. Салехард
В Сургуте из-за сильной метели отменили праздничный послевыборный митингФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Сургуте из-за непогоды отменили праздничное мероприятие «Вперед, Россия». Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.

По его словам, решение приняли в последний момент — организаторы рассчитывали, что метель стихнет, однако ветер только усилился. Праздничный митинг «Вперед, Россия» должен был состояться на площади перед СурГУ, и его планировалось посвятить участию горожан в выборах президента страны, а также победе Владимира Путина. Предполагалось, что на этом мероприятии вспомнят и о годовщине присоединения Крыма к России.

В России 18 марта прошли выборы президента РФ. В Югре при явке почти в 70% более 76% проголосовавших избирателей отдали голоса за действующего главу государства Владимира Путина.

Как ранее сообщало «URA.RU», синоптики прогнозировали снежный шторм в нескольких уральских регионах. В Югре, в частности, 19 и 20 марта порывы ветра будут достигать до 26 метров в секунду. Ожидаются сильные снегопады, метели и заносы на дорогах.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров