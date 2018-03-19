Югорчане на выборах практически проигнорировали половину кандидатов

Большинство жителей ХМАО поддержала действующего президента
В Ханты-Мансийском автономном округе завершен подсчет голосов на выборах президента РФ. По результатам обработки 100% бюллетеней, подавляющее большинство жителей Югры поддержало Владимира Путина — 77,39%.
По данным ЦИК, второй по популярности в ХМАО — Павел Грудинин (11,9). Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский (6,2%). Вслед за за ними расположилась Ксения Собчак (1,79).
А четыре кандидата не смогли перешагнуть однопроцентный барьер. Григорий Явлинский набрал только 0,77%, Борис Титов — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,52% и Максим Сурайкин — 0,5%. Отметим, что явка на выборах президента РФ в Югре составила 69%.