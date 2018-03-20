В Кургане разработали и выпустили первый прицеп-эвакуатор для перевозки легковых машин. Теперь службы эвакуации и автосалоны страны могут существенно сэкономить на покупке и содержании отдельного автомобиля-эвакуатора, сообщили на предприятии-инноваторе «Курганские прицепы».
«Новая модель может перевозить машины массой до 1750 кг. Платформа позволяет разместить большинство моделей легковых автомобилей», — рассказали на заводе. Там также отметили, что прицеп оснащен всем необходимым для надежного крепления и удобного заезда транспортных средств.
По словам директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александра Константинова, есть надежда, что продукция местного предприятия заинтересует потенциальных участников конкурсов на эвакуацию транспорта, которые проходят во всех регионах России. «Прицеп не требует практически никакого обслуживания, страховки, не облагается транспортным налогом. Тот факт, что прицеп является основным средством, предусматривает возмещение НДС и уменьшение налога на прибыль», — цитирует вице-губернатора пресс-служба департамента.
Прицеп-эвакуатор также могут успешно использовать организаторы автоперевозок и спортивные гоночные команды, добавляют в ведомстве.