16:18 20 марта 2018 0

Ранее «Аэрофлот» отрицал, что пилот был пьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Интернете появился акт медицинского освидетельствования пилота «Аэрофлота», из-за которого 20 марта на шесть часов задержали рейс Казань—Москва. В документе указано, что летчик употреблял алкоголь.

Телеграм-канал Mash разместил медицинский акт проверки на алкоголь 42-летнего пилота Вадима Кашина. Освидетельствование состоялось 17 марта в 06:10 в здравпункте международного аэропорта Казань. К документу добавлен комментарий: «Рекомендуем „Аэрофлоту“, прежде чем опровергать нас через своих голодных блогеров, ознакомиться с этим доком».

Фото: Telegram-канал Mash

В акте медики написали, что «установлен факт употребления алкоголя», имеется запах алкоголя, в крови 0,2 промилле. Кроме того, у пилота было зафиксировано дрожание век и пальцев рук. Также в акте есть подпись самого пилота о том, что он употребил дома за ужином бокал красного вина. Ниже есть приписка фельдшера о том, что летчик ранее устроил дебош и порвал акт медицинского освидетельствования. После чего был составлен повторный документ.

Вылет самолета Казань—Москва с 80 пассажирами был задержан из-за того, что пилот оказался пьян. Якобы летчик сначала доказывал, что выпил бокал вина за сутки до полета, но позже признался, что пил накануне в гостинице. При этом компания «Аэрофлот» опровергла информацию об алкоголе в крови пилота.