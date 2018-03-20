«Аэрофлот» отрицает, что пилот компании пытался лететь пьяным. СКРИН

Авиакомпания «Аэрофлот» отрицает, что 42-летний летчик Роман Кашин пытался пьяным управлять лайнером с 80 пассажирами. В качестве доказательства компания предоставила «URA.RU» акт медицинского освидетельствования.
«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом Mash о том, что пилот воздушного судна рейса Казань — Москва находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Аэрофлота».
По словам представителя авиакомпании, летчик Кашин прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», которая не выявила признаков алкогольного опьянения.
Ранее «URA.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило о том, что рейс Казань — Москва был задержан на шесть часов из-за того, что в крови летчика Кашина обнаружили 0.2 промилле. Якобы летчик сначала доказывал, что выпил бокал вина за 24 часа до полета, но позже признался, что пил накануне в гостинице. По данным канала, летчик устроил дебош и порвал акт медицинского освидетельствования. После чего был составлен новый документ.