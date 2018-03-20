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20 марта 2018
Главные новости Москвы
14:51  20 марта 2018 0

«Аэрофлот» отрицает, что пилот компании пытался лететь пьяным. СКРИН

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, аэрофлот
Компания доказывает, что летчик был трезвымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» отрицает, что 42-летний летчик Роман Кашин пытался пьяным управлять лайнером с 80 пассажирами. В качестве доказательства компания предоставила «URA.RU» акт медицинского освидетельствования.

«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом Mash о том, что пилот воздушного судна рейса Казань — Москва находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Аэрофлота».

По словам представителя авиакомпании, летчик Кашин прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», которая не выявила признаков алкогольного опьянения.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило о том, что рейс Казань — Москва был задержан на шесть часов из-за того, что в крови летчика Кашина обнаружили 0.2 промилле. Якобы летчик сначала доказывал, что выпил бокал вина за 24 часа до полета, но позже признался, что пил накануне в гостинице. По данным канала, летчик устроил дебош и порвал акт медицинского освидетельствования. После чего был составлен новый документ.

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Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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