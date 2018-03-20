Михалина Лысова — двукратная чемпионка, трёхкратный серебряный и бронзовый призёр по лыжным гонкам и биатлону Фото: сайт президента России

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В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин встретился с россиянами — победителями Параолимпийсих игр в Пхенчхане. Отдельно были отмечены свердловчанки Михалина Лысова и Анна Миленина.

Обращаясь ко всем победителям, Путин отметил «высочайший класс и силу воли» спортсменов. «[Вы] подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве — выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», — приводит слова Путина сайт президента РФ.

Отдельно он отметил «блестящие старты Михалины Лысовой» и «несгибаемую волю к победе Анны Милениной». Обе спортсменки были награждены орденами Почета.

Уроженка Нижнего Тагила Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в гонке на 7,5 километра с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения. До этого она взяла золотую медаль в биатлонной гонке на шесть километров. Спортсменка из Краснотурьинска Анна Миленина пришла первой в гонке на 12,5 километра в классе «стоя». Это золото стало для уроженки Свердловской области седьмым, завоеванным на Паралимпиадах.

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