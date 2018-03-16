Уральская спортсменка стала семикратной паралимпийской чемпионкой‍

Российская биатлонистка Анна Миленина в рамках паралимпийской гонки на 12,5 километров в классе «стоя» 16 марта финишировала первой. Это золото стало для уроженки Свердловской области седьмым, завоеванным на Паралимпиадах.
Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и 56,8 секунды, передает RT, тем самым привнеся в копилку спортсменов из России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане. Заслуженный мастер спорта РФ, Миленина призналась, что перевыполнила свой план по медалям. «Если честно, думала, что если будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары», — цитирует ее РИА «Новости». Серебро в этой гонке взяла россиянка Екатерина Румянцева, а бронзу — спортсменка из Канады Бриттани Худак.
В среду, 14 марта, Анна Миленина в лыжной спринтерской гонке на 1,5 километра среди стоячих спортсменок также взяла первое место. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменку, сообщало «Федеральное агентство новостей». Всего российские атлеты, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 19 медалей на Паралимпиаде-2018 и занимают второе место в медальном зачете, напоминает «Национальная служба новостей».
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