02:10 22 марта 2018 0

На певца был составлен административный протокол ФОТО: Wikimedia Commons, Vitas

Российский певец Виталий Грачев, более известный как Витас, устроил стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме, который находится в элитном поселке Барвиха в Подмосковье.

Выходка артиста напугала соседей, которые решили вызвать полицию. Силовикам пришлось штурмовать дом певца, чтобы задержать и отвезти его в отделение. Согласно предварительной версии, Витас был в состоянии алкогольного опьянения. На него также был составлен административный протокол, пишет портал «Дни.ру».

Певец уже вернулся к себе домой и рассказал, зачем он устроил стрельбу. «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки», — пояснил Грачев.

В свою очередь, продюсер певца Сергей Пудовкин уже прокомментировал ситуацию: «Я не слышал этого, не поступало сообщений. Самое главное, что сейчас Витаса нет в Москве, не думаю, что это как-то с ним связано», — цитирует РЕН слова Пудовкина.