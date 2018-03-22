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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:59  22 марта 2018 0

Курганцы выбрали объекты, на реконструкцию которых потратят 45 миллионов

Мусор в мешках Курган, голуби, парк победы, звезда
Власти учли мнение курганцев, принявших участие в рейтинговом голосованииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане подвели итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий в рамках программы «Городская среда». В целом проекты собрали 90 тысяч голосов курганцев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Наибольшее количество голосов получил проект реконструкции входа в парк Победы со стороны ул. Зорге — более 10,7 тысячи голосов. Чуть меньше (10,4 тысячи) голосов курганцы отдали за благоустройство территории мемориала воинам, погибшим в локальных войнах. Горожане хотят, чтобы привели в порядок территорию вокруг Центра культуры и досуга «Спутник» (более 7,2 тысячи голосов), сквер около памятника Коли Мяготину (более 7 тысяч голосов), сквер-сад барона Розена (5 670 голосов), фестивальный сквер в горсаду у скульптуры «Молодые родители» (5,3 тысячи голосов), сквер по ул. Ленина — Пушкина (более 5 тысяч голосов).

Менее пяти тысяч голосов набрали: сквер по улице Коли Мяготина, 136, 138, 140, территории школ №45, №36 и №17, сквер напротив универсама по ул. Пушкина и Бошняковский сквер.

По предварительным данным, на благоустройство общественных пространств в этом году будет выделено порядка 45 млн рублей. На эти средства планируется воплотить девять-десять дизайн-проектов. Остальные территории согласно рейтингу будут включены в программу на последующий период. В ближайшее время в рамках программы разработают проектно-сметную документацию по проектам благоустройства.

Анна Бояркина
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