В пермском аэропорту впервые ввели план «Ковер»

Ограничения введены в аэропорту Нижнекамска, Ижевска и Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропортах Ижевска, Нижнекамска и Перми введены ограничения на прием и отправку рейсов
В аэропортах Ижевска, Нижнекамска и Перми введены ограничения на прием и отправку рейсов Фото:

Сразу в нескольких аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. План «Ковер» действует в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

«Временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, а также Перми», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Эти авиагавани приостановили прием и отправку всех рейсов.

По словам Кореняко, главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности. О сроках, на которые введены ограничения, пока не сообщается.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Однако уже с 08:30 по московскому времени там принимают и отправляют рейсы.

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Сразу в нескольких аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. План «Ковер» действует в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. «Временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, а также Перми», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Эти авиагавани приостановили прием и отправку всех рейсов. По словам Кореняко, главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности. О сроках, на которые введены ограничения, пока не сообщается. Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Однако уже с 08:30 по московскому времени там принимают и отправляют рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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