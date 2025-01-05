В пермском аэропорту впервые ввели план «Ковер»

Сразу в нескольких аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. План «Ковер» действует в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
«Временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, а также Перми», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Эти авиагавани приостановили прием и отправку всех рейсов.
По словам Кореняко, главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности. О сроках, на которые введены ограничения, пока не сообщается.
Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Однако уже с 08:30 по московскому времени там принимают и отправляют рейсы.
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