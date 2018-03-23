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23 марта 2018
Главные новости Москвы
22:33  23 марта 2018 1

Суд Киева арестовал Савченко на два месяца

Савченко Надежда, савченко надежда
Бывшая военнослужащая ВСУ вновь на свободеФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Народный депутат Украины Надежда Савченко останется под стражей как минимум до 20 мая. Суд счел весомыми доказательства Генпрокуратуры, обвинившей экс-военнослужащую ВСУ в подготовке теракта.

Несмотря на арест Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной Рады, стороне обвинения не удалось доказать, что народный депутат планировала также осуществить государственный переворот. В данный момент судебное заседание продолжается.

Савченко была задержана в четверг, 22 марта, в здании Верховной Рады. По данным Генпрокуратуры Украины, она планировала теракт в здании национального парламента, а в последствии — силовой захват власти. Позже в Сети появилось видео, на котором бывшая военнослужащая ВСУ обсуждает со своими сторонниками план ликвидации политической верхушки страны. Как напоминает RT, в суд было направлено ходатайство об аресте подозреваемой. В ответ на это Савченко объявила голодовку прямо в зале суда.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим: я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и шесть дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти», — цитирует Савченко VSE42.ru.

Сергей Макеев
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