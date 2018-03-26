СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

23:18 26 марта 2018 1

Официально в пожаре погибли 64 человека «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»

Следственный комитет России опроверг информацию, распространяющуюся в социальных сетях о сотнях погибших во время пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — написали представители СК. С первых минут расследования уголовного дела Следственный комитет РФ регулярно предоставляет актуальные и подтвержденные данные, подчеркнули в ведомстве. «Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших», — отметили в СК.

Кроме того, в соцсетях обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким и родственникам якобы только на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности». В Следственном комитете уточнили, что подписание таких документов предусмотрено уголовным законодательством, а также продиктовано интересами потерпевших. «В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших», — добавили в ведомстве.

Как писало «URA.RU» ранее, во вторник, 27 марта, в столице Урала священники Екатеринбургской епархии будут молиться об упокоении людей, погибших при страшном пожаре в Кемерове. Заупокойные службы пройдут во всех церквях Екатеринбурга. По последним данным, в пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе дети.