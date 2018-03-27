В Зауралье задержали приверженца радикального ислама

Сотрудники пограничного управления и управления ФСБ России по Курганской области пресекли попытку въезда в Россию приверженца радикального ислама. Проникнуть на территорию страны экстремист пытался на автомобильном пункте пропуска «Петухово», сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее 38-летнему уроженцу Центральной Азии был запрещен въезд на территорию России в связи с причастностью к экстремистской деятельности. С 1998 по 2016 годы иностранец проживал в Иркутской и Московской областях, где активно пропагандировал идеи радикального ислама среди представителей мусульманского сообщества. В 2016 году по инициативе Главного управления по противодействию экстремизму МВД России иностранец был выдворен с территории России.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки «Красноярский джамаат», сообщало «URA.RU». Задержанных обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем.