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Главные новости Курганской области
10:45  27 марта 2018 0

В Зауралье задержали приверженца радикального ислама

Иностранец ранее был выдворен из страныФото: пресс-служба пограничного управления по Курганской области и Тюменской области

Сотрудники пограничного управления и управления ФСБ России по Курганской области пресекли попытку въезда в Россию приверженца радикального ислама. Проникнуть на территорию страны экстремист пытался на автомобильном пункте пропуска «Петухово», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 38-летнему уроженцу Центральной Азии был запрещен въезд на территорию России в связи с причастностью к экстремистской деятельности. С 1998 по 2016 годы иностранец проживал в Иркутской и Московской областях, где активно пропагандировал идеи радикального ислама среди представителей мусульманского сообщества. В 2016 году по инициативе Главного управления по противодействию экстремизму МВД России иностранец был выдворен с территории России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали в Красноярске девять членов террористической ячейки «Красноярский джамаат», сообщало «URA.RU». Задержанных обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем.

Татьяна Жаткина
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