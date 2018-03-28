Сотрудники Ханты-Мансийской таможни задержали в Сургуте партию томатов «черри» с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Тем самым египетский производитель помидоров нарушил авторские права FIFА, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Внимание проверяющих привлек логотип чемпионата, а также надписи «RUSSIA2018», «WORLD CUP 2018». В ходе проверки выяснилось, что прав на использование символики Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) у предпринимателей не оказалось. Теперь им грозит административная ответственность.
В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России. Екатеринбург станет одной из площадок, принимающей игры. После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, должностные лица Великобритании, Польши, Исландии, Австралии, Дании, Швеции и Японии заявили о том, что проигнорируют соревнования в России. Сборные команды этих стран при этом будут принимать участие в чемпионате.