{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Югры
17:04  28 марта 2018 0

Помидоры из ХМАО нарушили права FIFA на Чемпионат мира по футболу. ФОТО

Предпринимателям придется заплатить штраф за реализацию «черри» с логотипом ЧМ-2018Фото: Уральское таможенное управление
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни задержали в Сургуте партию томатов «черри» с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Тем самым египетский производитель помидоров нарушил авторские права FIFА, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Внимание проверяющих привлек логотип чемпионата, а также надписи «RUSSIA2018», «WORLD CUP 2018». В ходе проверки выяснилось, что прав на использование символики Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) у предпринимателей не оказалось. Теперь им грозит административная ответственность.

В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России. Екатеринбург станет одной из площадок, принимающей игры. После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, должностные лица Великобритании, Польши, Исландии, Австралии, Дании, Швеции и Японии заявили о том, что проигнорируют соревнования в России. Сборные команды этих стран при этом будут принимать участие в чемпионате.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров