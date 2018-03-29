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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
08:44  29 марта 2018 0

Югорские коммунальщики выяснили, кто лучше играет в футбол

Лучшей командой стали сотрудники производственной службы транспорта и спецтехникиПресс-служба АО «Горэлектросеть»

В Нижневартовске завершился 19-й турнир по мини-футболу среди энергетиков. Всего в первенстве приняли участие восемь команд, которые показали яркую и динамичную игру. Первое место в турнире заняла команда производственной службы транспорта и спецтехники №1 (ПСТ и СТ №1) АО «Горэлектросеть». В финальной игре они обыграли своих противников из «Сетевого района №2» АО «Горэлектросеть» со счетом 3:1.

Дружина НЭСКО, занявшая третью строчку, отличилась тем, что с огромным отрывом обыграла сборную производственно-диспетчерской службы (ПДС), итог поединка — 5:1. В состязании также приняли участие: дружина ЗАО «Горсвет», сборная аппарата управления «Городских электрических сетей», команда подразделения ОАО «Горэлектросеть» — сетевого района №1, сборная производственной службы транспорта и спецтехники №2.

Лучшими футболистами по результатам 19-го турнира по мини-футболу стали сотрудники АО «Горэлектроеть». Лучшим голкипером признали Рустема Халфина, водителя автомобиля ПСТ и СТ, лучшим защитником — Евгения Дерикошму, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования БПО. Лучшим нападающим стал Руслан Толокнов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сетевого района №2.

Отличившиеся игроки команд-победителей получили грамоты и кубки, всем участникам вручили медали и ценные подарки. Турнир по мини-футболу стал для югорских энергетиков доброй корпоративной традицией, который в очередной раз показал, что в производстве, как в спорте — слаженная работа команды приводит к победе.

Иван Шестак
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