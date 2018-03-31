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Главные новости Югры
00:13  31 марта 2018 0

В ХМАО подвели итоги самого масштабного турне губернатора. Инициативы югорчан оценили в миллионы рублей

Визит Комаровой в Сургутский район. Сургут, комарова наталья
Глава региона Наталья Комарова в рамках форума «Гражданского согласия» лично объехала 22 муниципалитета ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югорской столице — Ханты-Мансийске подвели итоги масштабного регионального форума «Гражданского согласия», с которым губернатор Наталья Комарова лично объехала все 22 муниципалитета ХМАО. На торжественной церемонии присутствовали югорские мэры, общественники, представители духовенства, и более тысячи гостей.

Как объявили организаторы проекта, за три месяца работы было зарегистрировано около тысячи предложений, идей, и уже готовых проектов от граждан. Самые лучшие из них были отобраны и разделены на пять кластеров: «Креативный» «Кластер ЗОЖ и спорта» «Культурный кластер» «Социальный кластер» и «Кластер добровольчество».

В общем счете более 90 часов ушло на то, чтобы представить губернатору 140 проектов в формате прямого разговора. Одним из таких проектов стал кинопроект «Были» от журналиста Дмитрия Сотникова. Авторы намерены снять в ХМАО серию короткометражных художественных фильмах о влиятельных исторических личностях региона.

Еще одним финалистом форума стал социальный проект «Круговорот добра», представленный учителем истории и обществознания из Когалыма Галины Серегины нацелен на оказание поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активисты проекта занимаются вовлечением людей разных категорий (дети, подростки, молодежь, взрослые и т. д.) в проект благотворительной помощи нуждающимся.

Стоит отметить проект из разряда здорового образа жизни «Развитие северной (скандинавской) ходьбы», его проработала и развивает жительница Кандинского района Светлана Зубова. Она уверена, что развитие этого спорта в регионе поможет увеличить продолжительность жизни югорчан. Ведущий методист БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный Наталья Трофимова предложила к вниманию губернатора проект «Россия — Моя история», который подразумевает создание мультимедийного исторического парка Югры.

Как рассказали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, 11 проектов уже получили финансовую поддержку в виде грантов на общую сумму в 11 млн рублей. Также в депсвязей добавили, что авторам остальных проектов предоставляется помощь в формировании документации на получение президентских и губернаторских грантов.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Наталья Комарова в начале 2018 года запустила новый формат работы в муниципалитетах. Глава Югры посетила все муниципалитеты округа, где приняла участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляло новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе.

Игорь Волосин
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