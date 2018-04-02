За пожар в ТЦ Кемерова ответит Росгвардия

10:14 02 апреля 2018 0

Гвардейцев обвинили в найме неквалифицированных ЧОПовцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство Росгвардии попросило Следственный комитет России (СКР) привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников. Как выяснилось, гвардейцы наняли для охраны сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове неквалифицированных охранников.

Владельцами частного охранного предприятия (ЧОП) «Центр защиты» оказались сыновья Павла Блинкова, бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии. Сотрудники ЧОП охраняли «Зимнюю вишню», не имея на это лицензии, они не были подготовлены для работы на объектах массового пребывания граждан, пишет «Коммерсант». Нарушение в ходе проверки обнаружило руководство Росгвардии. Директор службы Виктор Золотов поручил направить в СКР обращение о привлечении росгвардейцев к уголовной ответственности. Советник Золотова Александр Хинштейн подтвердил изданию эту информацию. «Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели», — отметил в интервью изданию Хинштейн. Он пояснил, что один охранник в момент начала пожара растерялся и не нажал кнопку оповещения, другие ЧОПовцы «не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий». Также в собственности братьев Сергея и Петра Блинковых были еще два ЧОПа — ФУЧО и «Русский стандарт». После трагедии в «Зимней вишне» их лицензии тоже были аннулированы, уточняет «Газета Кемерова».

Страшный пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Огонь начал распространяться сверху, где находились кинозалы, детские игровые зоны и аттракционы. Жертвами трагедии стали 64 человека, в то числе 41 ребенок, напоминает «Федеральное агентство новостей». В интернете появились съемки давки на лестнице с камер видеонаблюдения горевшего торгового центра, пишет «Национальная служба новостей». В МЧС России ранее заявили, что сигнализацию в торговом центре перевели на режим ручного управления, уточняет телеканал 360.