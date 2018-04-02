Энергетики Сургута устроили гонки на охотничьих лыжах

14:45 02 апреля 2018 0

Сургутские энергетики поучаствовали в корпоративной спартакиаде Фото: «Сургутские городские электрические сети»

Сотрудники «Сургутских городских электрических сетей» и «Горэлектросервиса» устроили гонки на охотничьих лыжах и поиграли в хоккей с мячом. Необычные спортивные соревнования энергетики провели в минувшие выходные.

В корпоративной спартакиаде участвовали более 100 сотрудников разных возрастов. В программу вошел национальный вид спорта коренных народов Севера — гонки на охотничьих лыжах. Участники смогли проявить себя и в хоккее с мячом в валенках — знакомой многим игре, которая раньше пользовалась популярностью.

«Мы не только поддерживаем спортивные традиции в коллективе, но и знакомим с национальными видами спорта и хорошо забытыми старыми играми», — отметил генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер. «В 2016 году сотрудники нашей компании одни из первых выполнили пробное тестирование нормативов „ГТО“. С 2017 года нормативы Всероссийского комплекса ГТО стали постоянной составляющей наших спортивных мероприятий», — рассказал глава компании.