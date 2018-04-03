10:10 03 апреля 2018 0

Все, что осталось от двухэтажного жилого дома Фото: Тимофей Муськов, «ВКонтакте»

В Мегионе полностью сгорел двухэтажный жилой дом, без жилья остались 58 человек. Здание тушили более шести часов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о возгорании на улице Новая поступило в час ночи. «Первые подразделения пожарных были на месте через пять минут. Это деревянный дом, на момент прибытия полностью горел один из двух входов и выход на кровлю. Людей эвакуировали — там 29 комнат было, проживали 58 человек, из них 13 детей. Работало 10 единиц техники и 38 человек, полная ликвидация была объявлена в 7.40 утра. Пострадал один человек, по моим данным, у него ожог кистей рук», — рассказал «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

Жилой дом сгорел дотла, причины пожара пока не установлены. В местном дворце культуры организован временный пункт пребывания людей, часть погорельцев находятся там, часть — живут у родственников.