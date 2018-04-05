Юная дочь мэра «прославилась» обнаженным фото с Библией

01:23 05 апреля 2018 0

Пользователи социальной сети остались недовольны поступком 16-летней девушки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дочь мэра Сосновки спровоцировала скандал в социальных сетях своим непристойным поведением. Девушка опубликовала фотографию в стиле «ню», прикрыв обнаженную грудь раскрытой Библией.

После публикации снимка в Сети на шестнадцатилетнюю девушку обрушился шквал критики со стороны пользователей, которые обвинили ее родителей, что они не уделяют ей должного внимания, а также не занимаются воспитанием ребенка. По мнению общественности, фотография оскорбляет чувства верующих.

Таким способом девушка пыталась привлечь к себе внимание ФОТО: скрин/паблик во ВКонтакте Mash

«В поступке своей дочери не вижу никакой религиозной неприязни, — рассказал Наиль Саитов. — Я мусульманин, моя жена — православная. В нашей семье празднуются как мусульманские, так и православные праздники, какого-то религиозного культа нет», — цитирует «Пятый канал» отца девушки Наиля Саитова. Он отметил, что уже провел беседу со своей дочерью. С ней также поговорят сотрудники органов, которые смогут повлиять на подростковый неокрепший ум.

Отец рассказал, что девочка сделала эту фотографию из-за недостатка их внимания, так как они с женой много работают, поэтому проводить время с дочерью у них просто нет. Протоиерей Вятской епархии Андрей Лебедев заявил, что на фотографии нет ничего богохульного. Как он считает, девушка просто хотела привлечь внимание, как и многие подростки в ее возрасте. На данный момент публикации девушка уже удалила все свои фотографии из социальной сети.