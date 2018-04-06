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06 апреля 2018
22:13  06 апреля 2018 0

Отец тюменского олимпийца признался, что рубил сыну топором лыжню и выпрашивал ботинки для скиатлона

У Александра Большунова был трудный путь к славеФОТО: Александр Большунов, «ВКонтакте»
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Уроженец Брянской области, тюменский лыжник, призер Олимпиады-2018 и победитель этапа Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов в юности бегал на чужих лыжах, потому что своих не было. Брянские власти не давали денег на развитие спортсмена. Об этом рассказал его отец, Александр Большунов-старший в интервью Sports.ru.

«Из деревенского парня мы вылепили такое, что пусть другие еще постараются», — с гордостью говорит отец олимпийца. Большунов-старший рассказал, что, когда сын был маленький, прокладывать для него лыжню приходилось самостоятельно: «Я топориком расчищал трассу, а дети ее убирали». Стать великим спортсменом Большунову-младшему местные власти не помогали. «В области нам никто не помогает, семья из кожи уже вылезла… Помню, приехали в Сыктывкар на чемпионат России по юношам, а у него ботинок нет для скиатлона. Искали, хорошо со Смоленска и Красноярска ребята дали лыжи и ботинки. Побежал на чужих, стал чемпионом», — пояснил отец. «Соседи меня считают чокнутым. Зато у сына такие результаты. Ради этого стоит жить», — уверен отец. Теперь в родном селе им завидуют: «Некоторым уже пора калькуляторы купить, чтобы Сашины деньги считать».

Также Большунов-старший прокомментировал лишение флага национальной сборной на Олимпиаде, где его сын стал призером. «Хотели раскол общества сделать через спорт… У нас всех одна великая страна — Россия. И как раньше добровольцы уходили на фронт, так и ребята поехали, зная, что в Корее с ними может произойти что угодно — и пробы подменить, и еще что-нибудь. Слава богу, что у нас такие есть. Невзирая на всю грязь, едут и отстаивают честь страны. Вот это действительно воспитание и патриотизм», — пояснил отец.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Большунов завоевал три серебра и одну бронзу, напоминают VSE42. Затем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне тюменский спортсмен пришел первым в масс-старте, 15 километров он преодолел за 36 минут 59,8 секунды, уточняют Nation News.

Наталья Михалева
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