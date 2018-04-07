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07 апреля 2018
20:09  07 апреля 2018 0

Россия настаивает на встрече с главой МИД Великобритании для обсуждения «дела Скрипаля»

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На встрече планируется обсудить инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Министерство иностранных дел Великобритании получило запрос посольства России в Лондоне на встречу главы ведомства Бориса Джонсона и российского посла Александра Яковенко. Он будет рассмотрен в ближайшее время, сообщили в ведомстве, пишет РИА «Новости».

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», — сообщил представитель министерства. Ранее посольство России в Лондоне отправило в британское внешнеполитическое ведомство ноту с просьбой об организации встречи с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, пишет Nation News. По предварительной информации, на встрече планируется обсудить инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с двусторонними отношениями Лондона и Москвы.

Сегодня стало известно о том, что Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить. Состояние бывшего шпиона перестало быть критическим, он хорошо реагирует на лечение. Предполагается, что в ближайшее время он сможет поговорить с полицией Великобритании, сообщает телеканал 360.

Валерий Дорофеев
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