Скрипаль вскоре сможет дать показания
Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из комы и пришел в сознание. На данный момент он может говорить.
Скрипаль вскоре сможет поговорить с полицией Великобритании. Состояние бывшего российского шпиона перестало быть критическим, он хорошо реагирует на лечение, пришел в сознание и даже начал разговаривать, передает телеканал Sky News.
Дочь экс-сотрудника ГРУ Скрипаля Юлия, пострадавшая вместе с ним в результате отравления нервно-паралитическим веществом, также пошла на поправку. Она начала пить и есть, писало РТ.