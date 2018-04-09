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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:44  09 апреля 2018 0

В Москве взбесившаяся кошка напала на своих хозяев. Госпитализированы три человека

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, кошка, домашние животные, питомец
Кошка взбунтовалась против хозяевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из московских квартир на улице Дыбенко произошел загадочный инцидент. Кошка напала на своих хозяев, после чего троим членам семьи потребовалась госпитизация.

В больнице у 40-летней женщины и двоих ее детей, 15-летнего сына и 8-летней дочери, диагностировали рваные раны головы, лица, рук и ног. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По каким причинам питомец напал на людей, не уточняется.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о подобном случае, зафиксированном в США. В полицию обратилась женщина со словами: «Это прозвучит очень странно, но у нас есть кошка, и она сошла с ума и напала на моего мужа». Супружеская пара, которую животное взяло в заложники, не пострадала. По информации «Национальной службы новостей», два года назад в аэропорту Шереметьево дорогостоящий породистый кот сбежал от хозяйки и разгромил бутик в здании «Аэроэкспресса».

Ксения Томашова
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