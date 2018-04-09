В одной из московских квартир на улице Дыбенко произошел загадочный инцидент. Кошка напала на своих хозяев, после чего троим членам семьи потребовалась госпитизация.
В больнице у 40-летней женщины и двоих ее детей, 15-летнего сына и 8-летней дочери, диагностировали рваные раны головы, лица, рук и ног. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По каким причинам питомец напал на людей, не уточняется.
Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о подобном случае, зафиксированном в США. В полицию обратилась женщина со словами: «Это прозвучит очень странно, но у нас есть кошка, и она сошла с ума и напала на моего мужа». Супружеская пара, которую животное взяло в заложники, не пострадала. По информации «Национальной службы новостей», два года назад в аэропорту Шереметьево дорогостоящий породистый кот сбежал от хозяйки и разгромил бутик в здании «Аэроэкспресса».