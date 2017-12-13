10:24 13 декабря 2017 0

Владимир Путин назвал запуск завода «Ямал-СПГ» еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Компания «Новатэк» намерена занять лидирующую позицию в России по производству сжиженного природного газа (СПГ). К 2030 году ее доля может составить две трети от общего производства в стране.

На презентации стратегии развития «Новатэка» до 2030 года было заявлено, что Россия сможет к этому времени выпускать более 80 млн тонн СПГ. При этом сама компания займет две трети от этого рынка. «Мы не подписываем контракты, которые не можем обеспечить», цитирует газета «Ведомости» зампреда правления Льва Феодосьева.

Были озвучены амбициозные планы «Новатэка»: компанией планируется производить к 2030 году до 55-57 млн тонн сжиженного природного газа, а после 2030 года уже до 70 млн тонн. Будут построены завод «Арктик СПГ-2» на 18,3 млн тонн, а также три линии по производству СПГ. Их местоположение и мощность компания будет рассматривать отдельно, их ввод запланирован на 2026—2030 годы.

«Новатэк» намерен создать центр производства СПГ в Арктике, который будет конкурировать с такими лидерами по поставкам СПГ, как Катар, Австралия и США. Компания готова рассмотреть участие в зарубежных СПГ-проектах.

«Если мы найдем в мире еще проекты, где нас еще возьмут, с такой же себестоимостью как на Ямале и на Гыдане, мы рассмотрим. Но я сомневаюсь, что такие проекты появятся. Есть катарское месторождение, есть Южный Парс. Я не знаю, где в мире еще найти такую себестоимость», — приводит слова главы «Новатэка» Леонида Михельсона ТАСС.

В стратегии прописано создание российской технологии производства СПГ «Арктический каскад», которая будет использована при строительстве четвертой линии «Ямал СПГ» и третьей очереди «Арктик СПГ-2». У компании также масштабные планы на рост добычи нефти и газа: к 2030 году годовая добыча газа может увеличиться вдвое, до 126 млрд кубометров с 63 млрд кубометров в 2018 году.

Компания раскрыла планируемые инвестиции в терминал по перевалке СПГ на Камчатке — они оцениваются в 60 млрд рублей. О строительстве терминала «Новатэк» и правительство Камчатского края договорились в октябре. Мощность по перевалке может составить до 20 млн тонн в год.

Для осуществления всех СПГ-проектов до 2030 года необходимо 2,5-2,8 трлн рублей. За счет дополнительных геологоразведочных работ компания к этому сроку может увеличить запасы газа на 821 млрд кубометров и жидких углеводородов на 187 млн тонн.

Напомним, что 8 декабря Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным природным газом, произведенным на заводе «Ямал-СПГ». После выхода на полную мощность он будет производить до 16,5 млн сжиженного природного газа в год. «Ямал-СПГ» владеют «Новатэк», у которой 50,1% акций, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути».