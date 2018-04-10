Жителя ХМАО, которого судят за друга-террориста, оставили на свободе

В полиции ХМАО официально прокомментировали приговор югорчанину, который пытался уехать в Сирию и вступить в террористическую организацию, а также задержание его друга. В пресс-службе УМВД рассказали «URA.RU», что несостоявшийся террорист отправился в колонию строгого режима.
По данным полиции, житель Ханты-Мансийска 1993 года рождения намеревался вступить в незаконное вооруженное формирование на Ближнем Востоке. Как сообщало «URA.RU», его задержали в аэропорту Баку, откуда он собирался полететь в Сирию. По приговору суда он проведет в колонии строгого режима 4 года, и еще год в обычной колонии.
Силовики также подтвердили, что один из друзей осужденного знал о его планах уехать воевать на стороне террористов, но не сообщил об этом. В отношении товарища несостоявшегося террориста возбуждено уголовное дело по статье «несообщение о преступлении». «В настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в Главке ХМАО. Обвиняемому грозит лишение свободы до одного года.
Ранее «URA.RU» подробно писало, что это прецедент — ранее в УрФО за недонесение на террористов еще не судили. Добавим, приговор будет выносить Ханты-Мансийский районный суд, заседания планируется проводить в закрытом режиме.