В ЯНАО суд подтвердил запрет прокуратуры расследовать нападение диких собак на детей

13:22 10 апреля 2018 0

Стаи собак нападают на людей в Салехарде Фото: Оксана Феоктистова, «ВК»

В суде Салехарда отклонили жалобу семьи пострадавшего ребенка, поданную на решение прокуратуры отменить возбуждение уголовного дела по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уголовное дело было возбуждено после того, как стая собак едва не загрызла 8-летнего Андрея Антипина.

«Судья поддержал решение прокурора о том, что для возбуждения уголовного дела нет оснований. Сейчас я внимательно изучу судебное решение, посоветуюсь с мамой пострадавшего и, вероятнее всего, буду готовить апелляционную жалобу в окружной суд. Срок на это по закону — 10 дней, то есть до следующей пятницы», — рассказал «URA.RU» адвокат Игорь Уткин, представляющий интересы семьи Антипиных.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 2 апреля стая собак напала на восьмилетнего Андрея Антипина неподалеку от школы на улице Щорса. Ребенок остался жив лишь благодаря мужчине, который, услышав крики, выбежал на улицу и отогнал животных. Андрея в тяжелом состоянии на скорой помощи привезли в больницу, где он сейчас лечится. После этого в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело в отношении АО «Салехарддорстрой». Компания подписала муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на сумму 2 019 624 рубля. После того, как СКР попытался выяснить, куда делись миллионы и почему не ловят собак, прокуратура отменила возбуждение уголовного дела.

Андрею предстоит длительное лечение, а кроме того, требуется помощь психолога Фото: Ольга Антипина

Ситуация в Салехарде остается напряженной, как минимум 500 бездомных собак, сбившись в стаи, терроризируют горожан. 5 апреля стало о новом нападении собак на ребенка. Дикие собаки напали на 11-летнего Л. Одна из собак набросилась на школьника и вцепилась ему в предплечье. Лишь благодаря толстой зимней одежде рука ребенка осталась цела. Другая собака укусила его за руку. В больнице, куда привезли школьника, поставили диагноз: «укушенная ссадина основной фаланги 4-го пальца правой кисти». Кроме того, СК выявил и других пострадавших от собак ранее. В медицинских учреждениях Салехарда выявлено не менее десяти местных жителей, в том числе и несовершеннолетних, подвергшихся нападению бродячих собак на улицах города. Все они были травмированы от их укусов. Добавим, что жители Салехарда неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак.

«Начата проверка по факту нападения на улицах города на несовершеннолетних стай бродячих собак по статье „халатность“. Следователем будет дана правовая оценка действиям всех без исключения должностных лиц, к компетенции которых отнесены вопросы об осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.