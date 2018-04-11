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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:16  11 апреля 2018 0

Постояльцы отеля «Хайятт» в Екатеринбурге проигнорировали пожарную тревогу. ВИДЕО

Екатеринбург с крыши здания правительства СО, хаятт
В отеле сработала пожарная сигнализацияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в отеле «Хайятт Ридженси» сработала пожарная сигнализация, о чем было объявлено по громкой связи. Однако сигнал о возможной опасности на находившихся в здании людей впечатления не произвел.

«Произошло срабатывание пожарной сигнализации. Сотрудники здания проверяют достоверность данной информации. Просим вас сохранять спокойствие и покинуть здание по лестничным клеткам», — это сообщение было слышно по всему зданию «Хайятта». На кадрах ролика, который прислал читатель «URA.RU» с места событий, видно, что постояльцы и сотрудники гостиницы не спешат как-либо реагировать на объявление. Судя по всему, никто даже не собирается выходить из отеля.

В самом отеле «URA.RU» заявили, что никакой информации по этому поводу предоставить не могут. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова пояснила, что в «Хайятте» ничего не случилось, в здании проводили плановую проверку работоспособности противопожарной системы.

Проверки пожарной сигнализации проходят во всех местах с массовым пребыванием людей. Поводом стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

Дарья Корчак
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