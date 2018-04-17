В ХМАО набирает обороты детская эпидемия вирусных заболеваний. Образовательный процесс приостановлен в 23 учебных заведениях региона. Об этом 17 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента образования ХМАО.
Как сообщила глава пресс-службы ведомства Наталья Коронская, на данный момент приостановлена работа 7 школ и 15 детских садов Нефтеюганска, а также Политехнического колледжа в Советском районе ХМАО.
Также Наталья Коронская добавила, что в некоторых других муниципалитетах Югры введены частичные ограничения. «Дети посещают занятия в обычном режиме, но вновь прибывших воспитанников временно не допускают к занятиям», — пояснила пресс-секретарь департамента.
Детские сады закрыли еще 11 апреля из-за роста заболеваемости ОРВИ, напоминает «URA.RU». На прошлой неделе за медицинской помощью обратилось почти 2,5 тыс. человек. Более 40% заболевших — дети в возрасте до 6 лет. В Нефтеюганске введен масочный режим и запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.