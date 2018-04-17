{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
15 апреля 2018
14 апреля 2018
16:00  17 апреля 2018 0

Вирусная эпидемия в ХМАО набирает обороты. Число закрытых учебных заведений перевалило за два десятка

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, медицинские маски, ученики, эпидемия, школа, дети в масках
В медицинские учреждения ХМАО обратилось несколько тысяч детейФото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО набирает обороты детская эпидемия вирусных заболеваний. Образовательный процесс приостановлен в 23 учебных заведениях региона. Об этом 17 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента образования ХМАО.

Как сообщила глава пресс-службы ведомства Наталья Коронская, на данный момент приостановлена работа 7 школ и 15 детских садов Нефтеюганска, а также Политехнического колледжа в Советском районе ХМАО.

Также Наталья Коронская добавила, что в некоторых других муниципалитетах Югры введены частичные ограничения. «Дети посещают занятия в обычном режиме, но вновь прибывших воспитанников временно не допускают к занятиям», — пояснила пресс-секретарь департамента.

Детские сады закрыли еще 11 апреля из-за роста заболеваемости ОРВИ, напоминает «URA.RU». На прошлой неделе за медицинской помощью обратилось почти 2,5 тыс. человек. Более 40% заболевших — дети в возрасте до 6 лет. В Нефтеюганске введен масочный режим и запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров