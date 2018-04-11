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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
10:24  11 апреля 2018 1

В ХМАО из-за эпидемии закрыты все детсады и отменены массовые мероприятия

КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК
В Нефтеюганске болеют дети, поэтому власти закрыли все детсадыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске закрыты все детские садики. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии. Карантин в дошкольных учреждения пока введен до 17 апреля.

По последним данным, за прошедшую неделю в больницы обратилось почти 2,5 тысяч человек, у которых в основном диагностируют ОРВИ. Из них 40% — это дети. Также в городе продлен масочный режим и запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югру пришла вторая волна эпидемии гриппа и ОРВИ. По данным окружного Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 8%. Помимо Нефтеюганска, сложная обстановка сложилась в Урае, Березовском, Кондинском, Сургутском районах. За последнюю неделю было госпитализировано 264 человека, закрыта одна школа в Ханты-Мансийском районе, а частичный карантин введен еще в четырех школах и 21 детском садике округа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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