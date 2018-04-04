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04 апреля 2018
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Главные новости Югры
11:09  04 апреля 2018 1

В Югре из-за эпидемии отстранили от работы почти 400 медиков и учителей

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, аудитория, парты, учебная мебель
Пока в Югре болеют дети, учителей и медиков отстраняют от работыФото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО Роспотребнадзор потребовал временно отстранить от работы 387 сотрудников учебных и медицинских учреждений. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. От работы отстранены медики и учителя, которые не прививались от гриппа. Из этого незапланированного отпуска они выйдут, когда в Югре закончится эпидемия гриппа и ОРВИ.

Отметим, уже сейчас уровень заболеваемости в регионе держится на грани эпидемиологического порога. Основное количество заболевших (75%) — дети, госпитализировано уже 257 человек. За последнюю неделю были закрыты два детских сада в Ханты-Мансийском районе и Пыть-Яхе. Частичный карантин введен еще в 18 дошкольных учреждениях.

Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в Урае, Нефтеюганске, Когалыме, Сургуте, Кондинском, Березовском, Ханты-Мансийском районах. Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце марта в ХМАО началась вторая волна эпидемии гриппа и ОРВИ, первая прошла в феврале, тогда в ряде муниципалитетов были закрыты все школы.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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