В Югре из-за эпидемии отстранили от работы почти 400 медиков и учителей

В ХМАО Роспотребнадзор потребовал временно отстранить от работы 387 сотрудников учебных и медицинских учреждений. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. От работы отстранены медики и учителя, которые не прививались от гриппа. Из этого незапланированного отпуска они выйдут, когда в Югре закончится эпидемия гриппа и ОРВИ.
Отметим, уже сейчас уровень заболеваемости в регионе держится на грани эпидемиологического порога. Основное количество заболевших (75%) — дети, госпитализировано уже 257 человек. За последнюю неделю были закрыты два детских сада в Ханты-Мансийском районе и Пыть-Яхе. Частичный карантин введен еще в 18 дошкольных учреждениях.
Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в Урае, Нефтеюганске, Когалыме, Сургуте, Кондинском, Березовском, Ханты-Мансийском районах. Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце марта в ХМАО началась вторая волна эпидемии гриппа и ОРВИ, первая прошла в феврале, тогда в ряде муниципалитетов были закрыты все школы.