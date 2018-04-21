Филипп Киркоров удивил жителей Санкт-Петербурга очередным экстравагантным нарядом. Артист, которого сопровождали его дети Мартин и Алла-Виктория, появился в отеле в куртке с лейблом «Queers still here» («Геи еще здесь»).
Поп-король отказался от комменатриев, что немедленно дало недоброжелателм повод заподозрить каминг-аут с его стороны. Дело в том, что фраза «Still here, still queer» известна как лозунг ЛГБТ-активистов, сообщает «Пятый канал».
Впрочем, эпатаж — хоть в одежде, хоть в поступках, — является неотъемлемой частью имиджа певца. Как уже сообщало «URA.RU», недавно артист явился в Тихвинский мужской монастырь в куртке с масонским знаком «Всевидящее око». Фотографии на фоне чудотворной иконы Тихвинской Божией матери, несмотря на проникновенные подписи, спровоцировали шквал негодования — в том числе со стороны поклонников Киркорова.