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21 апреля 2018
22:03  21 апреля 2018 1

«Геи еще здесь». Киркоров шокировал поклонников провокационным нарядом. ВИДЕО

Предпочтения в одежде не первый раз удивляют поклонников и недоброжелателей артистаФОТО: страница Киркорова в Instagram

Филипп Киркоров удивил жителей Санкт-Петербурга очередным экстравагантным нарядом. Артист, которого сопровождали его дети Мартин и Алла-Виктория, появился в отеле в куртке с лейблом «Queers still here» («Геи еще здесь»).

Поп-король отказался от комменатриев, что немедленно дало недоброжелателм повод заподозрить каминг-аут с его стороны. Дело в том, что фраза «Still here, still queer» известна как лозунг ЛГБТ-активистов, сообщает «Пятый канал».

Впрочем, эпатаж — хоть в одежде, хоть в поступках, — является неотъемлемой частью имиджа певца. Как уже сообщало «URA.RU», недавно артист явился в Тихвинский мужской монастырь в куртке с масонским знаком «Всевидящее око». Фотографии на фоне чудотворной иконы Тихвинской Божией матери, несмотря на проникновенные подписи, спровоцировали шквал негодования — в том числе со стороны поклонников Киркорова.

Владимир Васин
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