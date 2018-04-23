Прокуратура ХМАО после публикации «URA.RU» начала проверку в отношении прокурора города Мегиона Дмитрия Тарасова, которого подозревают в избиении его соседки, а также причинении вреда здоровью десятимесячного ребенка. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностного лица и объективности доводов заявителя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Факты нарушений закона бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры независимо от должностного положения виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщало агентство, жительница Мегиона Алина Ямщикова заявила, что Сергей Тарасов жестоко избил ее, а также наступил на ее десятимесячную дочку из-за бытового конфликта Алины с супругой прокурора. По словам пострадавшей, Тарасов заявился к ней домой и избил ее при детях. Сотрудники прокурора не могут поверить в произошедшее. В свою очередь, Ямщикова рассказывает об угрозах, поступающих ее мужу.