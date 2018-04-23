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18:43  23 апреля 2018 0

Новости «URA.RU» работают! Прокуратура ХМАО проверит прокурора, которого подозревают в жестоком избиении соседки

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Если выяснится, что Тарасов виновен, его ждет наказаниеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура ХМАО после публикации «URA.RU» начала проверку в отношении прокурора города Мегиона Дмитрия Тарасова, которого подозревают в избиении его соседки, а также причинении вреда здоровью десятимесячного ребенка. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО.

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«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностного лица и объективности доводов заявителя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Факты нарушений закона бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры независимо от должностного положения виновных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало агентство, жительница Мегиона Алина Ямщикова заявила, что Сергей Тарасов жестоко избил ее, а также наступил на ее десятимесячную дочку из-за бытового конфликта Алины с супругой прокурора. По словам пострадавшей, Тарасов заявился к ней домой и избил ее при детях. Сотрудники прокурора не могут поверить в произошедшее. В свою очередь, Ямщикова рассказывает об угрозах, поступающих ее мужу.

Игорь Волосин
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