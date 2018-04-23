Югорский прокурор избил свою соседку и наступил на ее младенца

15:54 23 апреля 2018 0

Девушка получила сотрясение мозга Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорский прокурор города Мегиона Дмитрий Тарасов жестоко избил свою соседку из-за бытового конфликта на лестничной площадке. Влиятельный силовик нанес травму не только девушке, но и ее десятимесячному ребенку. Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщила сама пострадавшая Алина Ямщикова.

По словам девушки, 12 апреля, днем, у нее возник конфликт с супругой Тарасова (женщины повздорили из-за уборки мусора на лестничной площадке), а вечером этого же дня сам Тарасов ворвался в ее квартиру, несколько раз ударил ее (фото побоев есть в распоряжении редакции), угрожал убийством, а также случайно наступил на ее десятимесячного ребенка, которому теперь требуется помощь медиков. «Он оттолкнул дверь, взял меня за волосы и несколько раз ударил головой о стену. Потом буквально прошелся по моей дочке, которая ползала на полу, а мне сказал, что за свою семью готов убить» — рассказала пострадавшая.

Пострадавшей и ее ребенку теперь требуется медицинская помощь ФОТО: Читатель «URA.RU»

Девушка сообщила, что уже сняла побои и написала заявление в СКР, а сейчас проходит лечение вместе с дочерью, которая получила сильный ушиб ноги и психологическую травму. Самой Ямщиковой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (сотрясение). Также, по словам девушки, сейчас силовик пытается замять дело. «Какие-то люди выходят на моего мужа и предлагают ему деньги, оказывают давление, сообщая, что у него могут появиться проблемы на работе в случае отказа», — рассказывает девушка.

Сам Тарасов в ходе телефонного разговора с журналистом агентства отказался комментировать ситуацию. «Я сейчас занят, мне неудобно разговаривать», — сообщил Тарасов.

Стоит отметить, что источники агентства в прокуратуре не верят в произошедшее. «Я хорошо знаю Тарасова — это очень уравновешенный и порядочный человек. Просто не верю, что такое с ним могло произойти. Окружное управление СКР уже начало соответствующую проверку. Думаю, нужно дождаться результатов», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО-Югре обещали прокомментировать ситуацию позже. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.