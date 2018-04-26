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26 апреля 2018
25 апреля 2018
09:12  26 апреля 2018 1

В России запустили в серийное производство новую LADA. ФОТО

Новинка автоконцерна обойдется примерно в 740 тысяч рублейФото: официальный сайт LADA

Компания «АвтоВАЗ» запустила серийное производство «внедорожного седана» Lada Vesta Cross. Автомобиль встал на конвейер предприятия в Ижевске. До начала производства новинка прошла серию дорожных и стендовых тестов.

Новая Lada Vesta Cross на заводе в Удмуртии проходит полный цикл производства: начиная со штамповки кузовных панелей, литья пластиковых деталей, сварки и окраски кузова — и заканчивая конечной сборкой. «В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели Lada Vesta SW Cross: защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси», — передает RNS слова представителей пресс-службы автоконцерна.

Фото: официальный сайт LADA
Фото: официальный сайт LADA
Фото: официальный сайт LADA

До запуска производства 16 седанов Lada Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. Общий пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам составил 700 тысяч километров. Автомобиль Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства Vesta. В настоящее время на заводе в Ижевске выпускаются седан Vesta, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Цена новой модели пока не объявлена, но эксперты предполагают, что в базовой комплектации автомобиль будет стоить от 720 до 740 тысяч рублей.

Павел Маркуш
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