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26 апреля 2018
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Главные новости Югры
14:16  26 апреля 2018 1

В бюджете югорского города возникла огромная «брешь». Во всем винят нефтяников

Мегион, мегион, славнефть
Мегион столкнулся с финансовыми трудностямиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорский город Мегион столкнулся с большим дефицитом бюджета из-за градообразующей нефтяной компании. Об этом 26 апреля «URA.RU» сообщил источник в окружной думе ХМАО.

По словам собеседника, финансовые проблемы у администрации начались после того, как крупнейшая нефтяная компания, ОАО «Славнефть-мегионнефтегаз», стала оспаривать в суде кадастровую стоимость земельных участков. А это чревато серьезным сокращением поступающих в казану города налогов.

«Сейчас общий дефицит бюджета составляет порядка 150 млн рублей, а это значит, что городу придётся снизить затраты на многие социальные проекты. Глава города Олег Дейнека планирует найти выход из ситуации и взять крупный кредит в размере 200 млн рублей, но насколько эффективны такие полумеры — неизвестно», — комментирует источник агентства. Собеседник добавил, что в первую очередь дефицит бюджета скажется на городском благоустройстве и ремонте муниципальных зданий.

Как сообщил «URA.RU» сам Олег Дейнека, информация о планах взять кредит является вымыслом, но город действительно столкнулся с финансовыми трудностями. «Действительно, компании оспорили кадастровую стоимость участков, а у нас появились выпадающие доходы порядка 90 млн рублей. Это обычное явление, мы постараемся работать на дополнительный доход, чтобы компенсировать эту недостачу», — пояснил глава города.

Получить комментарий нефтяников на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ОАО «Слафнефть-мегионнефтегаз» не ответили на звонок журналистов агентства. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Игорь Волосин
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