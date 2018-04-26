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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
18:45  26 апреля 2018 0

Студенты югорского колледжа вынуждены учиться в аварийном здании. «Полы прогнили, окна затянуты полиэтиленом». ФОТО

Один из учебных корпусов Югорского промышленного колледжа не прошел проверку качества. Постройка 1968 годаФОТО: ОНФ

В ХМАО порядка 800 студентов Югорского промышленного колледжа уже более шести лет обучаются в непригодных для учебного процесса условиях. Окна затянуты полиэтиленом, полы прогнили, а система отопления не справляется с обогревом ветхого строения. Об этом 26 апреля на своем официальном сайте сообщили активисты Общероссийского народного фронта.

Общественники сообщают, что в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» они провели выездную проверку технического состояния всех зданий Югорского промышленного колледжа в Югорске, но особые вопросы возникли к учебному корпусу на улице 40 лет Победы. «Еще в 2012 году службой Роспотребнадзора выписано заключение, где указано, что в данном здании заниматься запрещено, так как оно признано аварийным. Но выполнить данное предписание администрации колледжа не представляется возможным: учебный процесс остановить нельзя», — говорится в сообщении ОНФ.

Также общественники добавили, что в ближайшее время планируют провести рабочее заседание с приглашением всех заинтересованных лиц, чтобы ускорить принятие решения по проблеме учебного корпуса. Получить комментарий департамента образования ХМАО на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонки журналистов агентства.

Полиэтилен мешает свету поступать в учебные аудитории
ФОТО: ОНФ
Деревянные полы с годами прогнили
ФОТО: ОНФ

Игорь Волосин
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