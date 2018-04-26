{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
18:15  26 апреля 2018 0

В Тобольске открыли музей царской семьи. Ради VIP-гостей на развалившихся домах нарисовали окна. ФОТО

Мемориал Романовых на Старой Коптяковской дороге и зал памяти Романовых в Свердловском краеведческом музее. Екатеринбург, николай II, романов николай
Музей семьи Романовых открылся в ТобольскеФото: Анна Майорова © URA.RU

Тобольск сегодня, 26 апреля, испытывает нашествие вип-гостей. На открытие музея семьи императора Николая II в город прибыли княгиня Ольга Куликовская-Романова, представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Минкультуры РФ, чиновники правительства Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым.

Музей семьи Романовых открылся в здании Губернаторского дома в нижней части Тобольска. Здесь императорская семья провела несколько месяцев перед отправкой в Екатеринбург — Романовы покинули Тобольск ровно 100 лет назад, 26 апреля 2018 года. Специально для музея здание было освобождено и отреставрировано: последние годы там размещалась администрация Тобольского района.

В областном департаменте культуры сообщили, что в числе жемчужин коллекции — плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

В Тобольске сегодня из-за глобальных торжеств перекрывали для движения транспорта улицы Ленина и Кирова, и даже изменили схему движения нескольких маршрутов автобусов. К приезду вип-персон город несколько дней приводили в порядок. Источники «URA.RU» в Тобольске рассказывают, что грязь с городских улиц была отчищена, а находящиеся в удручающем состоянии дома затянуты баннерами с изображением стен и окон. «Три дня город отмывали и отчищали, то есть могут же, когда надо. Сгоревшие дома, покосившиеся, старые заборы закрыли баннерами, это делали на тех дорогах, где должны были ехать гости во главе с губернатором. А теперь гости уедут, и опять мы, видимо, будем тонуть в грязи», — говорит источник.

У этого дома — нарисованные стены и окна. Неподалеку пролегал путь вип-гостей церемонии открытия музея
Фото: прислано читателем «URA.RU»
На самом деле он выглядит так
Фото: прислано читателем «URA.RU»

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров