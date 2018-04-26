18:15 26 апреля 2018 0

Музей семьи Романовых открылся в Тобольске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тобольск сегодня, 26 апреля, испытывает нашествие вип-гостей. На открытие музея семьи императора Николая II в город прибыли княгиня Ольга Куликовская-Романова, представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Минкультуры РФ, чиновники правительства Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым.

Музей семьи Романовых открылся в здании Губернаторского дома в нижней части Тобольска. Здесь императорская семья провела несколько месяцев перед отправкой в Екатеринбург — Романовы покинули Тобольск ровно 100 лет назад, 26 апреля 2018 года. Специально для музея здание было освобождено и отреставрировано: последние годы там размещалась администрация Тобольского района.

В областном департаменте культуры сообщили, что в числе жемчужин коллекции — плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

В Тобольске сегодня из-за глобальных торжеств перекрывали для движения транспорта улицы Ленина и Кирова, и даже изменили схему движения нескольких маршрутов автобусов. К приезду вип-персон город несколько дней приводили в порядок. Источники «URA.RU» в Тобольске рассказывают, что грязь с городских улиц была отчищена, а находящиеся в удручающем состоянии дома затянуты баннерами с изображением стен и окон. «Три дня город отмывали и отчищали, то есть могут же, когда надо. Сгоревшие дома, покосившиеся, старые заборы закрыли баннерами, это делали на тех дорогах, где должны были ехать гости во главе с губернатором. А теперь гости уедут, и опять мы, видимо, будем тонуть в грязи», — говорит источник.

У этого дома — нарисованные стены и окна. Неподалеку пролегал путь вип-гостей церемонии открытия музея Фото: прислано читателем «URA.RU»