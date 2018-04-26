В Москве после пластической операции умерла вторая за 10 дней женщина

В Москве прошли обыски в клинике пластической хирургии, где скончалась 29-летняя пациентка. Женщина умерла в ночь на 25 апреля после повторной операции по ринопластике. Она стала второй жертвой красоты в столице за последнюю неделю.
По сообщению СК России, следователи изучают обстоятельства смерти молодой женщины и пытаются найти схожие факты в данном учреждении (операция проводилась в Центре эстетической косметологии в НИИ им. Склифосовского), пишет RT. На данный момент из самой клиники и квартир ее руководителей изъяты документы, способные пролить свет на произошедшее, сообщает агентство Nation News.
Ранее, 15 апреля, после операции по увеличению груди погибла 32-летняя пациентка другой столичной клиники. 24 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, напоминает РБК.