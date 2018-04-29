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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:51  29 апреля 2018 0

Найден способ излечить раковые заболевания и остановить старение

Репортаж про якутских ученых. Якутск, научный прибор
Ученые изучили фермент теломераза, помогающий обновляться клеткамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исследователям из Калифорнийского университета удалось расшифровать структуру сложного фермента теломераза, который, как утверждается, отвечает за старение и образование раковых клеток. Детальное изучение фермента позволит создать препараты, способные замедлить или даже остановить процесс старения.

По данным ученых, фермент теломераза восстанавливает теломеры — концевые участки хромосом живых существ. У людей каждая клетка содержит 23 пары хромосом, от длины теломер зависит возраст и старение на клеточном уровне. С каждым клеточным делением теломеры изнашиваются, а клетка перестает делиться. В 1985 году австрало-американский биолог Элизабет Блэкберн сделала открытие, согласно которому теломераза способна восстанавливать концевые участки хромосом, тем самым продлевая жизнь, пишет ТАСС.

По словам профессора Центра молекулярной биологии РНК при Калифорнийском университете Майкл Стоун, дефицит теломеразы ускоряет гибель клеток, в то время как его избыток приводит к развитию рака в организме. Ученый полагает, что препарат, регулирующий объем фермента, может не только омолодить организм, но и излечить от онкологических заболеваний. В 2010 году исследователи установили, что теломераза способна останавливать старение у мышей. Спустя год удалось превратить изношенные клетки людей старше 90 лет в стволовые, неотличимые от тех, из которых строится эмбрион.

Ранее медицинские исследователи выяснили, что наследственность не влияет на шансы дожить до 100 лет. Вывод был сделан на основе изучения гена FOXO3, передает RT. По данным ученых, вариации в гене помогают дожить лишь до 90—95 лет. «Мы часто слышали от коллег и читали в статьях, что ген FOXO3 напрямую связан с продолжительностью жизни. Однако оказалось, что такой связи не существует для людей, проживших 100 и более лет», — уточнил исследователь Томас Перис из Бостонского университета, США.

Иван Шестак
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